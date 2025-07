Hau den Lukas! Dorfchemnitz ermittelt seine Hammermeister

Der Wettbewerb ist der sonntägliche Höhepunkt beim jährlichen Eisenhammerfest im Erzgebirgsort. Wer sind die Sieger?

Beim noch bis Montag andauernden 50. Hammerfest in Dorfchemnitz wurden am Sonntag die Hämmer geschwungen. Während Ronny Schmidt und Matthias Sengenberger im Eisenhammer die Besucher zum Schauschmieden einluden, zeigten drei Dutzend Teilnehmer beim Wettbewerb „Hau den Lukas!“ ihre Kondition und ermittelten die neuen Hammermeister in drei...