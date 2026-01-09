MENÜ
Ein Hausarzt sitzt in seiner Hausarztpraxis an einem Schreibtisch.
Ein Hausarzt sitzt in seiner Hausarztpraxis an einem Schreibtisch. Bild: Symbolbild: Sebastian Kahnert/dpa
Freiberg
Hausarztpraxis in Brand-Erbisdorf: Bereits hunderte Neupatienten
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Anfang März nimmt in Brand-Erbisdorf eine neue Allgemeinärztin ihre Arbeit auf. Die Termine bei Anna Prkno sind heiß begehrt. Hat man jetzt noch eine Chance?

In knapp zwei Monaten sind die ersten Patienten an der Reihe: Denn Anfang März nimmt die Allgemeinmedizinerin Anna Prkno ihre Arbeit in Brand-Erbisdorf auf. Die Praxis befindet sich in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 28 in Brand-Erbisdorf. Die Nachricht über die Neubesetzung in der 9000-Einwohner-Stadt hat für Aufsehen gesorgt. Die Nachfrage nach...
Mehr Artikel