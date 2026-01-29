Haushalt ist beschlossene Sache: Reinsberg bei Freiberg muss Rücklagen anzapfen

Der Gemeinderat von Reinsberg hat das Budget für dieses Jahr beschlossen. Was sind die größten Posten bei den Einnahmen und bei den Ausgaben?

Der Gemeinderat von Reinsberg hat am Dienstag den Etat für dieses Jahr beschlossen. in dem Papier wird mit Einnahmen von reichlich 5,7 Millionen Euro und Ausgaben von etwas mehr als 6,2 Millionen Euro gerechnet. Der Gesamtfehlbetrag von fast 515.000 Euro kann zu großen Teilen mit Abschreibungen verrechnet werden. Trotzdem bleibt ein Minus von...