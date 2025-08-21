Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle: 67-Jähriger malt Dorfgeschichte auf Leinwand

Freiberg
Wer ins Festzelt des Burg- und Heimatfests tritt, wird von Udo Klappers riesigen, lebendigen Gemälden in eine andere Zeit versetzt.
Wer beim Burg- und Heimatfest in Rechenberg-Bienenmühle ins Festzelt marschiert, dürfte nicht schlecht staunen. Denn auf mehreren je 2,70 auf 1,50 Meter großen Bildern werden Motive aus dem Ort gezeigt. Der Lokschuppen in Bienenmühle ist beispielsweise zu sehen und die Burg in Rechenberg, wie sie einst ausgesehen haben könnte. Heute steht nur...
