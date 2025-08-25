Heimatfest Rechenberg-Bienenmühle: Ein Jahr Planung für drei Tage Freude

Freiberg
Ein Turm, eine Hymne und jede Menge schöne Erinnerungen: Das bleibt den Organisatoren, Besuchern und Alteingesessenen vom Heimatfest im Gedächtnis.
Zur Zaubershow des Dresdner Magiers Torsten Pahl am Sonntagabend war das Festzelt ein letztes Mal randvoll mit Publikum. Montag 6.30 Uhr begann der Abbau. Nach und nach verschwinden die letzten Spuren des Heimatfestes von Rechenberg-Bienenmühle. So blicken Organisatoren, Besucherinnen und Alteingesessene auf das Wochenende zurück.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.