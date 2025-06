Heinrich-Heine-Straße in Freiberg: Grün trotz Vollsperrung - was der Amtsleiter dazu sagt

Die Heinestraße in Freiberg wird derzeit gebaut - trotzdem spult die Lichtsignalanlage ihr Standardprogramm ab. Das führt zu Stau. Eine Leserin fragt: Muss das sein?

Noch bis Ende November soll die Heinrich-Heine-Straße in Freiberg zwischen der Gellert- und der Lessingstraße gebaut werden. Eine Leserin möchte nun wissen, wann die Ampelregelung an der Kreuzung Heinestraße/Lessingstraße an diese Situation angepasst wird. „Aus der Heinestraße können während der Bauphase maximal noch Baufahrzeuge...