Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Herbststimmung zwischen Frauenstein und Freiberg
Redakteur
Von Siiri Klose
Ohne Nebelfeuchte ist es kein Herbst, finden die Erzgebirger, während sich Freiberg melancholisch vom Sommer verabschiedet.

Dieser Herbst ist selten richtig golden. Doch für die Menschen, die nahe dem Erzgebirgskamm wohnen, würde sich ein Herbst ohne ein gutes Maß an Nebelfeuchte ohnehin falsch anfühlen. Jetzt ist die Zeit für Thermoskannen-Spaziergänge, denn die sich auslichtenden Baumkronen lassen besonders schöne Blicke auf die Landschaft zu - oder wie hier...
16:00 Uhr
2 min.
Die schönen Seiten des Herbstes in Freiberg
Herbst in Freiberg: Kastanienzeit am Meißner Ring, Spaziergänge an der Stadtmauer, schöner Blick von „Alter Elli“ und Pilzfunde sogar in Friedeburg.
Heike Hubricht
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
13.10.2025
2 min.
Harry Potter verzaubert Ferienkinder in Freiberg – Magie trifft Wissenschaft in der „Terra mineralia“
Harry Potter ist mit dabei: Die „Terra mineralia“ im Schloss Freudenstein bietet ein unterhaltsames und lehrreiches Ferienprogramm an.
In den Herbstferien lädt die „Terra mineralia“ Freiberg Kinder ab sieben Jahren täglich zu einer magischen Forschungsreise ein.
Heike Hubricht
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
