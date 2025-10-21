Herbststimmung zwischen Frauenstein und Freiberg

Ohne Nebelfeuchte ist es kein Herbst, finden die Erzgebirger, während sich Freiberg melancholisch vom Sommer verabschiedet.

Dieser Herbst ist selten richtig golden. Doch für die Menschen, die nahe dem Erzgebirgskamm wohnen, würde sich ein Herbst ohne ein gutes Maß an Nebelfeuchte ohnehin falsch anfühlen. Jetzt ist die Zeit für Thermoskannen-Spaziergänge, denn die sich auslichtenden Baumkronen lassen besonders schöne Blicke auf die Landschaft zu - oder wie hier...