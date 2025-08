„Hier bleibst du nicht lange!“ – und doch 50 Jahre bei der Molkerei in Freiberg

Karla Binotsch begann ihre Karriere in der Molkerei Hainichen-Freiberg mit einem Lehrlingsgehalt von 90 Mark. Heute blickt sie auf ein halbes Jahrhundert im Betrieb zurück – und denkt an ihre Rente.

Auf der weißen Latzhose steht in Blau: K. Binotsch. Das K steht für Karla. Mit 14 Jahren begann sie ihre Ausbildung zur Molkereifacharbeiterin in Hainichen. Im September feiert sie 50 Jahre im Betrieb – und geht in Rente. Manchmal kann sie selbst nicht glauben, dass seit ihrer Ausbildung so viele Jahre vergangen sind.