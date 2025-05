Himmelfahrt in Mittelsachsen: 22 Ideen für Männer, für Frauen, für Familien

Bollerwagen schon gepackt? Oder alle Freundinnen beisammen, aber noch keinen Plan, wo es am Donnerstag hingehen soll? 22 Tipps aus den Regionen Freiberg, Flöha, Mittweida und Rochlitz

Bedeckt, aber freundlich, nicht zu heiß, nur am späten Nachmittag bis Abend könnte es regnen: Das Wetter für Christi Himmelfahrt ist am Donnerstag ideales Ausflugswetter. Also: Wo ist was los?