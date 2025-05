„Himmlisch Brot“ - in Nassaus Bäckerei wird wieder gebacken

Land-Bäckereien haben es schwer bei der Nachfolgersuche, doch im Frauensteiner Ortsteil Nassau wird eine Familientradition weitergeführt - mit Brot aus einem besonderen Mehl und einem Plan für mehr.

Café und Bäckerei Dienel - das ist in Nassau und darüber hinaus auch in Frauenstein und den Nachbardörfern ein Begriff. Seit 1870 wird auf der Dorfstraße 49 gegenüber der Kirche Brot gebacken, „das Haus ist schon als Bäckerei erbaut worden“, sagt Kathleen Dienel. Seit 200 Jahren wurde regelmäßig an- und ausgebaut: eine Backstube, eine...