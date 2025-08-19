Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Historische Brücke in Falkenberg wird saniert
Redakteur
Von Heiko Hößler
Das denkmalgeschützte Bauwerk ist beschädigt, ein Unfall gab ihm den Rest. Nun wird es in Ordnung gebracht.

In Falkenberg, einem Ortsteil von Halsbrücke, beginnt am Montag die Sanierung der beschädigten Brücke über die Bobritzsch. Die denkmalgeschützte Brücke aus dem 16. Jahrhundert weist erhebliche Schäden auf, wie das Landratsamt mitteilte. Zum einen ist Feuchtigkeit in das Mauerwerk eingedrungen, zum anderen ist das Bauwerk bei einem Unfall...
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
20.08.2025
2 min.
Fleischerei Gelbrich in der Freiberger Altstadt: Schuttberge, wo die alte Räucherei stand
Neben der Alten Mensa in Freiberg lässt Großvermieter SWG Freiberg leerstehende Räume abreißen. Welche Pläne gibt es für den angrenzenden Komplex?
Mathias Herrmann, Steffen Jankowski
10.08.2025
4 min.
Mit Video: Das Brauhausfest in Freiberg: Die schönsten Bilder
 19 Bilder
Die Freiberger Brauerei hat am Sonnabend und Sonntag zum Feiern auf ihr Betriebsgelände eingeladen. Präsentiert wurde auch ein neues Maskottchen.
Steffen Jankowski
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
