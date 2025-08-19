Historische Brücke in Falkenberg wird saniert

Das denkmalgeschützte Bauwerk ist beschädigt, ein Unfall gab ihm den Rest. Nun wird es in Ordnung gebracht.

In Falkenberg, einem Ortsteil von Halsbrücke, beginnt am Montag die Sanierung der beschädigten Brücke über die Bobritzsch. Die denkmalgeschützte Brücke aus dem 16. Jahrhundert weist erhebliche Schäden auf, wie das Landratsamt mitteilte. Zum einen ist Feuchtigkeit in das Mauerwerk eingedrungen, zum anderen ist das Bauwerk bei einem Unfall...