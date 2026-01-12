MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg.
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg.
Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Historische Maßsysteme enthüllt: Freiberger Vortrag bringt Licht ins Dunkel
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Historische Standards von Mesopotamien bis Rom stehen im Mittelpunkt eines Vortrags am 16. Januar. Was verrät die Spurweite über die Vergangenheit?

Ein Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen widmet sich am Freitag, 16. Januar, der Entwicklung von Maßsystemen. Unter dem Titel „Vom mesopotamischen Nippurfuß zum römischen Palm“ werden historische Standards vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg. Interessierte können ohne Anmeldung teilnehmen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
16:12 Uhr
2 min.
Tourismusverband präsentiert Erzgebirge auf verschiedenen Messen
Das Erzgebirge ist Weihnachtsland – und mehr. Der TVE präsentiert die Region und ihre Möglichkeiten auf mehreren Messen.
Los geht es am Wochenende auf der CMT in Stuttgart, weitere Termine folgen im In- und Ausland. Den Abschluss bildet die Reisemesse Erfurt Ende Oktober.
Babette Zaumseil
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
10.12.2025
1 min.
Freiberg: Vortrag über Kunstwerke des Dresdner Schlosshofes
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet am Freitag im Brauhof Freiberg statt.
Die nächste Veranstaltung des Freundeskreises Alte Kulturen Freiberg findet am Freitag statt.
Heike Hubricht
15:20 Uhr
1 min.
Besucherinteresse groß: Sonderschau im Schloss Freudenstein verlängert
Die Ausstellung der Kustodie der TU Freiberg im Schloss Freudenstein wird bis 25. Januar verlängert.
Die Ausstellung der Kustodie der TU Bergakademie Freiberg bleibt bis zum 25. Januar geöffnet. Die Sonderschau widmet sich der Geschichte und den Aufgaben der Kustodie.
Holk Dohle
Mehr Artikel