Historische Maßsysteme enthüllt: Freiberger Vortrag bringt Licht ins Dunkel

Historische Standards von Mesopotamien bis Rom stehen im Mittelpunkt eines Vortrags am 16. Januar. Was verrät die Spurweite über die Vergangenheit?

Ein Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen widmet sich am Freitag, 16. Januar, der Entwicklung von Maßsystemen. Unter dem Titel „Vom mesopotamischen Nippurfuß zum römischen Palm“ werden historische Standards vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg. Interessierte können ohne Anmeldung teilnehmen.... Ein Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen widmet sich am Freitag, 16. Januar, der Entwicklung von Maßsystemen. Unter dem Titel „Vom mesopotamischen Nippurfuß zum römischen Palm“ werden historische Standards vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Brauhof Freiberg. Interessierte können ohne Anmeldung teilnehmen....