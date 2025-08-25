Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch eine Aufgabe der sächsischen Schulen: Für die Gefahr, die von Rechtspopulismus und -extremismus ausgeht zu sensibilisieren (Symbolbild).
Bild: Hannes P. Albert/dpa/Archiv
Auch eine Aufgabe der sächsischen Schulen: Für die Gefahr, die von Rechtspopulismus und -extremismus ausgeht zu sensibilisieren (Symbolbild).
Auch eine Aufgabe der sächsischen Schulen: Für die Gefahr, die von Rechtspopulismus und -extremismus ausgeht zu sensibilisieren (Symbolbild). Bild: Hannes P. Albert/dpa/Archiv
Freiberg
Hitlergruß im Klassenzimmer: Woher kommt der Rechtsruck in Mittelsachsens Schulen?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verfassungswidrige Parolen und rechtsextreme Symbole sind keine Ausnahmen an den Schulen, sondern ein schulübergreifendes Problem. Selbst an Grundschulen häufen sich die Fälle. Wo liegen die Ursachen?

Dass inzwischen selbst Grundschulen in Mittelsachsen rechtsextreme Vorfälle melden, dürfte der AfD-Landtagsfraktion nicht gefallen. Sie hatte die Regierung nach besonderen Vorkommnissen an Schulen zwischen August 2024 und Juni 2025 gefragt.
Mehr Artikel