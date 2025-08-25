Hitlergruß im Klassenzimmer: Woher kommt der Rechtsruck in Mittelsachsens Schulen?

Verfassungswidrige Parolen und rechtsextreme Symbole sind keine Ausnahmen an den Schulen, sondern ein schulübergreifendes Problem. Selbst an Grundschulen häufen sich die Fälle. Wo liegen die Ursachen?

Dass inzwischen selbst Grundschulen in Mittelsachsen rechtsextreme Vorfälle melden, dürfte der AfD-Landtagsfraktion nicht gefallen. Sie hatte die Regierung nach besonderen Vorkommnissen an Schulen zwischen August 2024 und Juni 2025 gefragt.