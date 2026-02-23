MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Zahlreiche Fälle übelster Naziparolen“: Was an Schulen in Südwestsachsen Alltag ist

Blick ins Klassenzimmer einer Sekundarschule: Aus 82 sächsischen Schulen wurden vergangenes Jahr rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Betroffen waren alle Schultypen.
Blick ins Klassenzimmer einer Sekundarschule: Aus 82 sächsischen Schulen wurden vergangenes Jahr rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Betroffen waren alle Schultypen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Umweltschule Werdau. An der Grundschule gab es vergangenes Jahr vier rechtsextreme Vorfälle.
Die Umweltschule Werdau. An der Grundschule gab es vergangenes Jahr vier rechtsextreme Vorfälle. Bild: Uwe Mann
Die Leipziger Linke-Politikerin Juliane Nagel stellte die Anfrage.
Die Leipziger Linke-Politikerin Juliane Nagel stellte die Anfrage. Bild: Frank Hommel
Blick ins Klassenzimmer einer Sekundarschule: Aus 82 sächsischen Schulen wurden vergangenes Jahr rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Betroffen waren alle Schultypen.
Blick ins Klassenzimmer einer Sekundarschule: Aus 82 sächsischen Schulen wurden vergangenes Jahr rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Betroffen waren alle Schultypen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Umweltschule Werdau. An der Grundschule gab es vergangenes Jahr vier rechtsextreme Vorfälle.
Die Umweltschule Werdau. An der Grundschule gab es vergangenes Jahr vier rechtsextreme Vorfälle. Bild: Uwe Mann
Die Leipziger Linke-Politikerin Juliane Nagel stellte die Anfrage.
Die Leipziger Linke-Politikerin Juliane Nagel stellte die Anfrage. Bild: Frank Hommel
Sachsen
„Zahlreiche Fälle übelster Naziparolen“: Was an Schulen in Südwestsachsen Alltag ist
Von Oliver Hach und Ronny Schilder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rechtsextreme Vorfälle an sächsischen Schulen haben im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht. Es ist ein flächendeckendes Problem. Werdau und Glauchau fielen mehrfach auf.

Ein Nachmittag bei der Hausaufgabenbetreuung an einer kommunalen Grundschule in Westsachsen: Schüler reden darüber, welche Partei ihre Eltern wählen. Als die AfD erwähnt wird, zeichnet ein Schüler ein Hakenkreuz. Die Schulsozialarbeiterin erklärt ihm, dass das Symbol verboten ist. Der Schüler entgegnet, das wisse er bereits, es habe deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
14.02.2026
4 min.
Starke Zunahme rechtsextremer Vorfälle an Schulen
An sächsischen Schulen gab es 2025 eine starke Zunahme rechtsextremer Vorfälle. (Symbolbild)
Rassistische Sprüche, Hitlergruß, Drohungen: Die Zahl rechtsextremer Vorfälle an sächsischen Schulen erreicht einen neuen Höchststand. Die Lehrkräfte sind sensibilisiert.
07:24 Uhr
3 min.
Nächste große Demo gegen Höcke-Auftritt in NRW erwartet
In Nordrhein-Westfalen gab es schon am Sonntag vehementen Protest gegen Auftritte des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke.
Nach umstrittenen Auftritten am Wochenende will AfD-Politiker Höcke nun eine Rede in Düsseldorf halten. Dort bilden sich Allianzen für ein Zeichen gegen Faschismus. Viele Bürger wollen demonstrieren.
07:00 Uhr
7 min.
Lilly lebt mit seltener Krankheit und viel Lebensmut
Die 20 Jahre alte Lilly Hiebenthal aus Sachsen leidet an einer äußert seltenen Immunkrankheit.
Lilly Hiebenthal leidet an einer weltweit sehr seltenen Immunkrankheit. Trotz vieler Symptome ist sie für jeden Tag dankbar. Was die Diagnose für ihren Alltag bedeutet.
Sebastian Kahnert (Foto) und Jörg Schurig (Text), dpa
02.02.2026
3 min.
Viertklässler erhalten Bildungsempfehlung für Gymnasium oder Oberschule: Gibt es in Sachsen ein Stadt-Land-Gefälle?
Für Sachsens Viertklässler gibt es am Freitag nicht nur Zeugnisse, sondern zugleich Bildungsempfehlungen.
Welche Faktoren für die Schulwahl wichtig sind, wie oft sich Eltern über das Votum der Grundschule hinwegsetzen und was ihnen das Landesamt rät.
Tino Moritz
06:04 Uhr
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
Mehr Artikel