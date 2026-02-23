„Zahlreiche Fälle übelster Naziparolen“: Was an Schulen in Südwestsachsen Alltag ist

Sachsen
Rechtsextreme Vorfälle an sächsischen Schulen haben im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht. Es ist ein flächendeckendes Problem. Werdau und Glauchau fielen mehrfach auf.
Ein Nachmittag bei der Hausaufgabenbetreuung an einer kommunalen Grundschule in Westsachsen: Schüler reden darüber, welche Partei ihre Eltern wählen. Als die AfD erwähnt wird, zeichnet ein Schüler ein Hakenkreuz. Die Schulsozialarbeiterin erklärt ihm, dass das Symbol verboten ist. Der Schüler entgegnet, das wisse er bereits, es habe deshalb...
