Hitlergruß und Nazi-Parolen: Was das Instagram-Video aus Freiberg über Rechtsextremismus in Sachsen zeigt

Rechtsextreme Parolen in Freiberg: Ein Video sorgt für Entsetzen. Junge Menschen ziehen durch die Straßen und zeigen den Hitlergruß. Der Vorfall wirft Fragen zur Normalität solcher Ereignisse auf. Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?

Ist das die neue Normalität? Das „Junge Netzwerk Freiberg“ und die „Studis gegen Rechts Freiberg“ teilen auf Instagram derzeit ein Video, das an Christi Himmelfahrt entstanden sein soll. Es zeige Personen, die am späten Abend am 29. Mai mit „Sieg Heil“-Rufen und Hitlergruß durch die Stadt gezogen seien.