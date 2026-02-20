Hochbetrieb im Schulsekretariat: Wie die Ohain-Schule Freiberg die neuen fünften Klassen plant

Freiberg
Während die Schüler Winterferien feiern, rotieren die Sekretariate: Gerade entscheiden Viertklässler und ihre Eltern über die neue Schule: Oberschule oder Gymnasium? Ein Schulleiter zu den Details.
Anträge annehmen, auf Vollständigkeit kontrollieren, ordnen und abheften: Die Liste der Aufgaben im Schulsekretariat der Pabst-von-Ohain-Schule ist lang. Während sich die rund 400 Schüler der Unesco-Projektschule in den Winterferien erholen, haben die Mitarbeiterinnen und der Schulleiter alle Hände voll zu tun.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.