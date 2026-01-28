MENÜ
Wladimir Kaminer gastiert am Freitag im Goldenen Löwen zu Hainichen.
Wladimir Kaminer gastiert am Freitag im Goldenen Löwen zu Hainichen. Bild: Steffen Adler/Archiv
Freiberg
Hochzeit, Exotik und Musik: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Wieland Josch
0:00 Anhören

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Dieser Spruch kommt in den Sinn, schaut man auf den Veranstaltungskalender des Landkreises. Wir haben für Sie ein paar Ideen vorsortiert.

Kaminer in Hainichen: Der Autor Wladimir Kaminer, geboren in Russland, seit langem Deutscher, ist am Freitag um 19 Uhr im „Goldenen Löwen“ Hainichen zu Gast. In seiner „Kaminer-Show“ erzählt er Geschichten, die die Augen öffnen für die unbekannten Seiten unserer Heimat. Oder anders ausgedrückt: Warum in die Ferne schweifen, wenn das...
