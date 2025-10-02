Hoffnung für Reinsberg und Dittmannsdorf: Ministerin will Lkw-Fahrern das Verlassen der A 4 bei Stau verbieten

Wenn es auf der Autobahn stockt, weichen viele Lkw-Fahrer auf eine schmale Straße durch Reinsberg und Dittmannsdorf aus – das will Sachsens Ministerin für Infrastruktur stoppen.

Die sächsische Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, Regina Kraushaar, hat sich dafür ausgesprochen, Lkw-Fahrern das Verlassen der Autobahn 4 bei Stau zu untersagen. Sie favorisiere diese Lösung, sagte die CDU-Politikerin bei einem Besuch in der Gemeinde Reinsberg am Mittwoch, um die Belastung für die Anwohner an den...