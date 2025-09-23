Hoher Schaden bei Unfall auf der A 4 nahe Berbersdorf

Ein Seat ist mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Bei einem schweren Unfall auf der A 4 ist am Montagmorgen zwar niemand verletzt worden, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Das ist laut Polizeibericht passiert: Am Montag gegen 4.30 Uhr war der 53-jährige Fahrer eines Pkw Seat auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Autobahn 4 in Richtung Dresden unterwegs. Zwischen den...