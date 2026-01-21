MENÜ
In der Stadtbibliothek Freiberg ist eine Lesung zu KZ‑Außenlagern geplant.
In der Stadtbibliothek Freiberg ist eine Lesung zu KZ‑Außenlagern geplant.
Freiberg
Holocaustgedenken 2026: Lesung zu KZ-Themen findet in Freiberg statt
Von Farhard Salmanian
Zum Holocaustgedenken erinnert eine Lesung in Freiberg an ein KZ‑Außenlager in der Region. Historiker Pascal Cziborra liest aus seinem Buch.

In Freiberg findet im Rahmen des Holocaustgedenkens 2026 eine Lesung zur Geschichte der KZ-Außenlager in der Region statt. Laut Kultur- und Kunstverein Oederan stellt Historiker Pascal Cziborra dabei Ergebnisse seiner Recherchen vor. Der Holocaustgedenktag am 27. Januar rückt neben dem Gedenken an die Millionen verfolgter und ermordeter Menschen...
