Holocaustgedenken 2026: Lesung zu KZ-Themen findet in Mittweida statt

Zum Holocaustgedenken liest Historiker Pascal Cziborra in Mittweida, Freiberg und Oederan aus Büchern über KZ-Außenlager. Was auf dem Plan steht.

In Mittweida findet im Rahmen des Holocaustgedenkens 2026 eine Lesung zur Geschichte der KZ-Außenlager in der Region statt. Nach Angaben des Kultur- und Kunstvereins Oederan stellt Historiker Pascal Cziborra dabei Ergebnisse seiner Recherchen in diesem Zusammenhang vor. Der Holocaustgedenktag am 27. Januar rückt neben dem Gedenken an die...