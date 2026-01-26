MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bergwacht Holzhau im Erzgebirge rettete am Samstag eine verletzte Skifahrerin.
Die Bergwacht Holzhau im Erzgebirge rettete am Samstag eine verletzte Skifahrerin. Bild: Lucas Müller
Die Bergwacht Holzhau im Erzgebirge rettete am Samstag eine verletzte Skifahrerin.
Die Bergwacht Holzhau im Erzgebirge rettete am Samstag eine verletzte Skifahrerin. Bild: Lucas Müller
Freiberg
Holzhau im Erzgebirge: Bergwacht rettet verletzte Wintersportlerin
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergwacht Holzhau hat am Samstag eine verletzte Skifahrerin versorgt und aus dem Gelände gerettet.

Die Bergwacht Holzhau hat am Samstag eine verletzte Skifahrerin gerettet. Die Frau war in einer vereisten Loipe gestürzt. Wie die Bergwacht auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, waren die Helfer binnen fünf Minuten am Unfallort. „Nach der Erstversorgung lagerten wir die Patientin in der Vakuummatratze und transportierten sie mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
23.12.2025
2 min.
Verletzte können schneller geborgen werden: Neues Einsatzfahrzeug für die Bergwacht Holzhau
Landrat Sven Krüger (6. v. l.) überbringt der Bergwacht Holzhau ein neues Einsatzfahrzeug.
Trotz überschaubarem Schneefall hatte die Bergwacht bereits sieben Einsätze in dieser Wintersaison. Das neue Fahrzeug macht vieles leichter.
Siiri Klose
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
11:45 Uhr
1 min.
Bergwacht Holzhau im Erzgebirge: Erster Einsatz 2026 am Skilift
Bei dem Einsatz in Holzhau rettete die Bergwacht einen Verletzten.
Die Bergretter von Holzhau mussten am 10. Januar 2026 ausrücken. Was war der Grund?
Heike Hubricht
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
Mehr Artikel