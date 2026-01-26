Holzhau im Erzgebirge: Bergwacht rettet verletzte Wintersportlerin

Die Bergwacht Holzhau hat am Samstag eine verletzte Skifahrerin versorgt und aus dem Gelände gerettet.

Die Bergwacht Holzhau hat am Samstag eine verletzte Skifahrerin gerettet. Die Frau war in einer vereisten Loipe gestürzt. Wie die Bergwacht auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, waren die Helfer binnen fünf Minuten am Unfallort. „Nach der Erstversorgung lagerten wir die Patientin in der Vakuummatratze und transportierten sie mit dem...