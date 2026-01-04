MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der IC 2270 von Chemnitz nach Rostock (Beispielfoto) hat am Sonntag Verspätung.
Der IC 2270 von Chemnitz nach Rostock (Beispielfoto) hat am Sonntag Verspätung. Bild: Andreas Seidel
Der IC 2270 von Chemnitz nach Rostock (Beispielfoto) hat am Sonntag Verspätung.
Der IC 2270 von Chemnitz nach Rostock (Beispielfoto) hat am Sonntag Verspätung. Bild: Andreas Seidel
Update
Freiberg
IC 2270 in Freiberg verspätet: Technische Störung verzögert Start in Chemnitz
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Intercity 2270 verließ Chemnitz am Sonntag erst um 9.08 Uhr statt 8.26 Uhr. Auch in Freiberg kam er eine halbe Stunde später an.

Verspätung: Der IC 2270 ist heute erst 9.08 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof gestartet (planmäßig 8.26 Uhr) und kam erst 9.36 Uhr in Freiberg an – geplant war 8.53 Uhr. Der Grund: Laut DB-App gab es eine technische Störung am Zug. Offen blieb bislang, ob es sich um dasselbe Triebfahrzeug handelte, mit dem es bereits am Dienstag auf der Strecke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
24.11.2025
2 min.
Intercitys von Rostock nach Chemnitz über Freiberg am Montagabend mit Verspätung
Der IC von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz wurde am Montag umgeleitet.
Der IC 2271 und der IC 2273 von Rostock über Berlin, Dresden und Freiberg nach Chemnitz mussten am Montagabend einen Umweg machen. Wie ist der aktuelle Stand?
Heike Hubricht
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
02.01.2026
3 min.
IC 2272 von Chemnitz über Freiberg nach Rostock: Erst Stocken, dann Umplanen
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch am Dienstag gab es Probleme.
Ein ungeplanter Halt des IC vor Dresden, später eine andere Strecke ohne Stopp am BER: Für Reisende aus Richtung Chemnitz/Freiberg wurde der Dienstagmorgen zur Geduldsprobe – doch es gab einen Trost.
Heike Hubricht
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
Mehr Artikel