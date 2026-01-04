IC 2270 in Freiberg verspätet: Technische Störung verzögert Start in Chemnitz

Freiberg
Der Intercity 2270 verließ Chemnitz am Sonntag erst um 9.08 Uhr statt 8.26 Uhr. Auch in Freiberg kam er eine halbe Stunde später an.
Verspätung: Der IC 2270 ist heute erst 9.08 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof gestartet (planmäßig 8.26 Uhr) und kam erst 9.36 Uhr in Freiberg an – geplant war 8.53 Uhr. Der Grund: Laut DB-App gab es eine technische Störung am Zug. Offen blieb bislang, ob es sich um dasselbe Triebfahrzeug handelte, mit dem es bereits am Dienstag auf der Strecke...
