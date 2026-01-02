Freiberg
Ein ungeplanter Halt des IC vor Dresden, später eine andere Strecke ohne Stopp am BER: Für Reisende aus Richtung Chemnitz/Freiberg wurde der Dienstagmorgen zur Geduldsprobe – doch es gab einen Trost.
Erst Stocken, dann kein Halt am Flughafen BER: Der IC 2272 von Chemnitz nach Rostock musste am Dienstagmorgen, 30. Dezember 2025, vor Dresden ungeplant pausieren. Nach Angaben der Bahn lag eine Antriebsstörung an der Lokomotive vor. „Der Lokführer konnte das Problem vor Ort beheben“, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage der „Freien Presse“....
