Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch am Dienstag gab es Probleme.
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch am Dienstag gab es Probleme.
Freiberg
IC 2272 von Chemnitz über Freiberg nach Rostock: Erst Stocken, dann Umplanen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Ein ungeplanter Halt des IC vor Dresden, später eine andere Strecke ohne Stopp am BER: Für Reisende aus Richtung Chemnitz/Freiberg wurde der Dienstagmorgen zur Geduldsprobe – doch es gab einen Trost.

Erst Stocken, dann kein Halt am Flughafen BER: Der IC 2272 von Chemnitz nach Rostock musste am Dienstagmorgen, 30. Dezember 2025, vor Dresden ungeplant pausieren. Nach Angaben der Bahn lag eine Antriebsstörung an der Lokomotive vor. „Der Lokführer konnte das Problem vor Ort beheben“, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage der „Freien Presse“....
