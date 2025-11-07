„Ich kauf mir bald Windeln“: Facebook-Nutzer debattieren über fehlende WCs im RE3 von Dresden über Freiberg nach Hof

Freiberg
Drei Stunden ohne Toilette im RE3 von Dresden nach Hof sorgen für heftige Kritik. Die Mitteldeutsche Regiobahn entschuldigt sich – die Toiletten im betroffenen Zug sind inzwischen wieder nutzbar.
Drei Stunden ohne Toilette – das geht vielen Fahrgästen zu weit: Auf Facebook schlagen nach dem Beitrag der „Freien Presse“ über die fehlenden Toiletten am Montagmorgen im Regionalexpress RE 74006 von Dresden über Freiberg, Chemnitz, Zwickau und Plauen nach Hof die Wellen hoch. „Unannehmlichkeiten? Man kann doch einen solchen Zug nicht...
