„Ich möchte etwas zurückgeben“ – Ehemaliger Student stiftet sechsstelligen Betrag an TU Freiberg

Dr. Hans-Joachim Jagnow gibt seiner Alma Mater etwas zurück: Ein neuer Stiftungsfonds fördert die Forschung in der Energieverfahrenstechnik. Welche konkreten Ziele verfolgt die Universität?

Eine neue Stiftung fördert an der TU Bergakademie Freiberg insbesondere die Forschung für die künftige Energieversorgung. Dr. Hans-Joachim Jagnow und seine Ehefrau Doris haben nach Informationen der Freiberger Uni einen sechsstelligen Betrag in die Stiftung eingelegt; das Fonds soll noch weiter wachsen. Eine neue Stiftung fördert an der TU Bergakademie Freiberg insbesondere die Forschung für die künftige Energieversorgung. Dr. Hans-Joachim Jagnow und seine Ehefrau Doris haben nach Informationen der Freiberger Uni einen sechsstelligen Betrag in die Stiftung eingelegt; das Fonds soll noch weiter wachsen.