  • „Ich möchte etwas zurückgeben“ – Ehemaliger Student stiftet sechsstelligen Betrag an TU Freiberg

Bergakademie-Absolvent Hans-Joachim Jagnow nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1961.
Auf der Reichen Zeche in Freiberg ist auch die Professur für Energieverfahrenstechnik angesiedelt.
Doris und Hans-Joachim Jagnow (von rechts) bei einem Besuch in Freiberg mit den Professoren Martin Gräbner, Rektorin Jutta Emes und Georg Unland.
Das Foto von 1955 zeigt Hans-Joachim Jagnow zu Beginn seines Studiums in Freiberg.
Hans-Joachim Jagnow beim Ernteeinsatz 1956.
Bergakademie-Absolvent Hans-Joachim Jagnow nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1961.
Auf der Reichen Zeche in Freiberg ist auch die Professur für Energieverfahrenstechnik angesiedelt.
Doris und Hans-Joachim Jagnow (von rechts) bei einem Besuch in Freiberg mit den Professoren Martin Gräbner, Rektorin Jutta Emes und Georg Unland.
Das Foto von 1955 zeigt Hans-Joachim Jagnow zu Beginn seines Studiums in Freiberg.
Hans-Joachim Jagnow beim Ernteeinsatz 1956.
Freiberg
„Ich möchte etwas zurückgeben“ – Ehemaliger Student stiftet sechsstelligen Betrag an TU Freiberg
Von Steffen Jankowski
Dr. Hans-Joachim Jagnow gibt seiner Alma Mater etwas zurück: Ein neuer Stiftungsfonds fördert die Forschung in der Energieverfahrenstechnik. Welche konkreten Ziele verfolgt die Universität?

Eine neue Stiftung fördert an der TU Bergakademie Freiberg insbesondere die Forschung für die künftige Energieversorgung. Dr. Hans-Joachim Jagnow und seine Ehefrau Doris haben nach Informationen der Freiberger Uni einen sechsstelligen Betrag in die Stiftung eingelegt; das Fonds soll noch weiter wachsen.
