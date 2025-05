Ich sehe was, was du nicht siehst - und das ist gelb!

Der Kontrast zu frischem Baumgrün, hellem Himmelblau und zartem Wolkenweiß könnte schöner nicht sein. Aber was ist eigentlich so toll an Raps, außer die Farbe?

Gelbe Felder, so weit das Auge reicht: Der Kontrast zu frischem Baumgrün, hellem Himmelblau und zartem Wolkenweiß könnte schöner nicht sein. Landwirt Gunther Zschommler aus Großschirma bewirtschaftet dieses Jahr 45 Hektar mit Raps. „Die tiefwurzelnde Pflanze kommt mit wenig Niederschlägen gut zurecht", erklärt er. Aber das ist nicht ihr...