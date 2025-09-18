„Ich wollte mal etwas Neues machen“: Dieter „Maschine“ Birr eröffnet Tour im Freiberger Tivoli

Freiberg
Im Tivoli Freiberg startet Dieter „Maschine“ Birr am 26. und 27. September seine Tour mit Streichquintett. Keimzeit folgt am 20. Dezember mit „30 Jahre Primeln und Elefanten“. Und das ist nicht alles.
Neue und alte Wege: Dieter „Maschine“ Birr, Frontmann der aufgelösten Ostrock-Kultband Puhdys, und Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang haben am Donnerstag in Freiberg einen Ausblick auf ihre diesjährigen Tivoli-Konzerte gegeben. Anlass war das Pressegespräch zur neuen Saison 2025/26 im Konzert- und Ballhaus.
