Christoph Nerger will großflächig Seetang anbauen. Dafür wurde er im Ideenwettbewerb des Gründerpreises von Saxeed in Freiberg ausgezeichnet.
Christoph Nerger will großflächig Seetang anbauen. Dafür wurde er im Ideenwettbewerb des Gründerpreises von Saxeed in Freiberg ausgezeichnet. Bild: inusuke/Getty Images/privat
So ungefähr stellt sich Christoph Nerger seine Idee in der Ausführung vor.
So ungefähr stellt sich Christoph Nerger seine Idee in der Ausführung vor. Bild: Christoph Nerger
Dieses autonome Segelschiff der Marke Saildrone hat sich Nerger als Vorbild genommen.
Dieses autonome Segelschiff der Marke Saildrone hat sich Nerger als Vorbild genommen. Bild: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) & Saildrone
Freiberg
Idee ausgezeichnet: Wie ein Freiberger Farmen im Meer für die Zukunft rüsten will
Redakteur
Von Johanna Klix
Auf der Erde ist kein Platz mehr zum Anbauen von Pflanzen. Doch, im Meer, sagt Christoph Nerger. Warum er Seetang mithilfe von autonomen Segelschiffen anbauen möchte.

Eigentlich wollte Christoph Nerger seine Idee beim Saxeed-Gründerwettbewerb gar nicht einreichen. „Sie ist sehr groß gedacht“, erinnert sich der 23-jährige Student, „es wird eh nichts besonderes sein“. Am Ende ist er nicht nur einer von drei Finalisten, sondern gewinnt den Preis mit großem Abstand. Die Idee: Mithilfe von KI-gesteuerten...
