Idee ausgezeichnet: Wie ein Freiberger Farmen im Meer für die Zukunft rüsten will

Freiberg
Auf der Erde ist kein Platz mehr zum Anbauen von Pflanzen. Doch, im Meer, sagt Christoph Nerger. Warum er Seetang mithilfe von autonomen Segelschiffen anbauen möchte.
Eigentlich wollte Christoph Nerger seine Idee beim Saxeed-Gründerwettbewerb gar nicht einreichen. „Sie ist sehr groß gedacht“, erinnert sich der 23-jährige Student, „es wird eh nichts besonderes sein“. Am Ende ist er nicht nur einer von drei Finalisten, sondern gewinnt den Preis mit großem Abstand. Die Idee: Mithilfe von KI-gesteuerten...
