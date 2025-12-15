MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Illegaler Tiertransport bei Neuhausen von Bundespolizei gestoppt: Hundewelpen und Katze im Tierheim Freiberg

Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport.
Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport. Bild: Harry Haertel
Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport.
Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport. Bild: Harry Haertel
Freiberg
Illegaler Tiertransport bei Neuhausen von Bundespolizei gestoppt: Hundewelpen und Katze im Tierheim Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter aus Tschechien kontrolliert – an Bord: zwei Hundewelpen und ein Kätzchen ohne die nötigen Dokumente. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat im erzgebirgischen Neuhausen einen mutmaßlich illegalen Tiertransport gestoppt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mit. Demnach kontrollierten Einsatzkräfte am 12. Dezember 2025 um 15.30 Uhr am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter, der aus Tschechien nach Deutschland einreisen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
14:35 Uhr
1 min.
Werdau: Wenn ein ganzes Dorf Händels „Messias“ singt
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Der Gesangverein Langenbernsdorf präsentiert festliche Musik mit Orchester und Schulchor – diesmal in der Kirche St. Bonifazius.
Jochen Walther
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
26.11.2025
2 min.
Neuhausen: Pyramide am Wenzelplatz – Sommerfiguren weichen Weihnachtsmotiven
Frank Schneider beim Umbau der Pyramidenfiguren in Neuhausen im Erzgebirge.
Der Tourismusverein Neuhausen lädt für den 28. November zum traditionellen Pyramide-Anschieben ein.
Heike Hubricht
01.12.2025
2 min.
Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle und nimmt drei Personen fest
Bundespolizisten haben bei Einreisekontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt.
Ein 28-jähriger Rumäne kann am Grenzübergang Reitzenhain seine Geldstrafe nicht zahlen. Der Weg führt ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt. Seine Begleiterin und ein Ungar kommen ebenfalls in Haft.
Holk Dohle
Mehr Artikel