Illegaler Tiertransport bei Neuhausen von Bundespolizei gestoppt: Hundewelpen und Katze im Tierheim Freiberg

Freiberg
Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter aus Tschechien kontrolliert – an Bord: zwei Hundewelpen und ein Kätzchen ohne die nötigen Dokumente. Jetzt laufen die Ermittlungen.
Die Bundespolizei hat im erzgebirgischen Neuhausen einen mutmaßlich illegalen Tiertransport gestoppt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mit. Demnach kontrollierten Einsatzkräfte am 12. Dezember 2025 um 15.30 Uhr am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter, der aus Tschechien nach Deutschland einreisen...
