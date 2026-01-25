MENÜ
Im Wahllokal in Niederbobritzsch begann um 18 Uhr die Auszählung der Stimmen.
Im Wahllokal in Niederbobritzsch begann um 18 Uhr die Auszählung der Stimmen. Bild: Wieland Josch
Freiberg
In Bobritzsch-Hilbersdorf bei Freiberg wurde gewählt: Wie ist das Ergebnis?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Amtsinhaber René Straßberger strebte eine zweite Amtszeit an. Am Sonntag wurde darüber abgestimmt.

4612 Wahlberechtigte waren am Sonntag in Bobritzsch-Hilbersdorf dazu aufgerufen, über ihren Bürgermeister der nächsten sieben Jahre abzustimmen. Zur Wahl stand mit Amtsinhaber René Straßberger (parteilos) nur ein Kandidat. Straßberger führt die Geschicke der Gemeinde seit 2019. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ging es ans...
