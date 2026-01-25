„Man trifft Leute, die man sonst selten sieht“ - Seit 16 Jahren Wahlhelfer in Bobritzsch-Hilbersdorf

Freiberg
Holm Bachmann sitzt auch zur Bürgermeister-Wahl am 25. Januar in Bobritzsch-Hilberdorf bei Freiberg im Wahllokal. Für ihn ist das Miteinander wichtig - deshalb hat er noch mehr Ehrenämter.
Es ist ein reges Kommen und Gehen an diesem Sonntag in Niederbobritzsch. Im großen Saal der Gaststätte „Goldener Löwe“ ist das Wahllokal des Ortsteils von Bobritzsch-Hilbersdorf eingerichtet. In vier Kabinen geben die wahlberechtigten Einwohner ihre Stimme ab.
