In Brand-Erbisdorf stoßen drei Fahrzeuge zusammen: Vier Personen verletzt

Freiberg
Laut Polizei begann das Szenario mit einem Auffahrunfall. Eine 74-Jährige wurde schwer verletzt.
Vier Personen sind bei einer Karambolage dreier Fahrzeuge am Dienstagvormittag auf der B 101 in Brand-Erbisdorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 19-jährige Audifahrerin gegen 10 Uhr auf der Großhartmannsdorfer Straße in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs, als sie auf einen verkehrsbedingt haltenden VW (Fahrerin: 47) auffuhr....
