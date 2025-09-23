In Burkersdorf bei Frauenstein ist ein Bürgerwindrad geplant: Was hat es damit auf sich?

Freiberg
Zwei Genossenschaften im Erzgebirge wollen es Bürgern leicht machen, sich am Ertrag Erneuerbarer Energien zu beteiligen. So funktioniert ihr Modell.
Im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf plant das Freiberger Windkraftbau-Unternehmen Sabowind den Bau von vier Windkraftwerken. Eins davon soll als Bürgerwindrad betrieben werden. Was bedeutet das?
