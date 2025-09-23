Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg.
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg. Bild: Siiri Klose
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg.
Carsten Kiesshauer (Sabowind), Kristina Witting (Wir machen Energie eG) und Jan Stoye (Egneos) nach einem Arbeitstreffen in Freiberg. Bild: Siiri Klose
Freiberg
In Burkersdorf bei Frauenstein ist ein Bürgerwindrad geplant: Was hat es damit auf sich?
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Genossenschaften im Erzgebirge wollen es Bürgern leicht machen, sich am Ertrag Erneuerbarer Energien zu beteiligen. So funktioniert ihr Modell.

Im Frauensteiner Ortsteil Burkersdorf plant das Freiberger Windkraftbau-Unternehmen Sabowind den Bau von vier Windkraftwerken. Eins davon soll als Bürgerwindrad betrieben werden. Was bedeutet das?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
15.08.2025
4 min.
Windrad-Pläne in Burkersdorf bei Frauenstein sind einen Genehmigungsschritt weiter
Königshain hat Mittelsachsens erstes 250-Meter-Windrad (Foto). Ähnliche sind in Burkersdorf geplant.
Die Freiberger Firma Sabowind plant vier 250 Meter hohe Windräder im Erzgebirge. Eins davon soll ein Bürgerkraftwerk werden. Doch eine Gegenwind-Initiative hat Einwände.
Siiri Klose
27.08.2025
3 min.
Mit der Trickfilmkiste aus Frauenstein zum Spielzeugmacherfestival in Seiffen
Nils Kochan stellte schon auf dem Makerfestival in Lößnitz seine „Mannl in Motion“-Box vor.
Wenn Nils Kochan am Wochenende nach Seiffen fährt, hat er Figuren und Kulissen aus dem Erzgebirge im Gepäck. Mit ihnen können Kinder ihre eigene Welt erfinden.
Siiri Klose
Mehr Artikel