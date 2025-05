In guter Gesellschaft: Freibergerin entdeckt Blumenbälle auch in Urlaubsort

Die blumigen Hingucker in der Freiberger Altstadt erfreuen sich großer Beliebtheit. Einzigartig sind sie aber nicht. Es gibt sie in mindestens drei weiteren Städten.

Die Blumendeko in Freiberg ist ein echter Hingucker - und ziemlich en vogue. Sie wurde inzwischen in drei weiteren Städten entdeckt. Per Leserbrief hat sich Anita Beger aus Freiberg an die Redaktion gewandt. Zum einen wolle sie der Stadtverwaltung, den Stadträten sowie den vielen ehrenamtlich tätigen Menschen danken: „Diese Deko, aber auch...