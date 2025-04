In Kinopolis Freiberg ist „Schlingel“ zu Gast

Das internationale Filmfestival für Schüler findet erstmals in Freiberg statt. Was wird geboten?

Freiberg.

Das internationale Filmfestival „Schlingel“ findet vom 14. bis 17. April das erste Mal in Freiberg statt. Das Event wird von regionalen Unternehmen und der IHK Chemnitz unterstützt und bietet im Kulturhauptstadtjahr 2025 für Schüler der 1. bis 12. Klasse ein cineastisches Erlebnis der besonderen Art, heißt es in einer Mitteilung der IHK. Bisher haben sich demnach knapp 700 Schüler mit ihren Lehrern angemeldet, um das Klassenzimmer gegen die Kinopolster einzutauschen. „Sie erwarten inspirierende Filme und außergewöhnliche Geschichten, zu denen im Anschluss diskutiert und miteinander ins Gespräch gekommen wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, Einblicke in Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis zu erhalten“, so die IHK. (fp)