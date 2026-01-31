MENÜ
Bild: Eckardt Mildner
Zum Infotag stellten sich auch 13 Unternehmen vor. Mario Weichelt von der Firma Alois Müller kam ins Gespräch mit Claudia Köhler und ihren Sohn Robin, der die achte Klasse der Oberschule Oederan besucht.
Insgesamt 13 Unternehmen und zwei Behörden stellten sich am Samstag im BSZ „Julius Weisbach“ mit Infoständen, hier in der Mensa, vor.
Zum Infotag stellten sich auch 13 Unternehmen vor. Mario Weichelt von der Firma Alois Müller kam ins Gespräch mit Claudia Köhler und ihren Sohn Robin, der die achte Klasse der Oberschule Oederan besucht.
Insgesamt 13 Unternehmen und zwei Behörden stellten sich am Samstag im BSZ „Julius Weisbach“ mit Infoständen, hier in der Mensa, vor.
Freiberg
Infotag am BSZ „Julius Weisbach“: Auch Unternehmen und Behörden stellen sich vor
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Im Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ Freiberg erhielten die Gäste Einblicke in Ausbildung, Werkstätten und das Angebot des beruflichen Gymnasiums.

Einen Infotag hat das Berufliche Schulzentrum „Julius Weisbach“ (BSZ) am Freiberger Schachtweg am Samstag veranstaltet. Auch 13 Betriebe und zwei Behörden präsentierten ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Im BSZ werden derzeit 1500 Schülerinnen und Schüler, davon 1200 Azubis, in 70 Klassen von 80 Lehrkräften unterrichtet. Beim...
