Infotag am BSZ „Julius Weisbach“: Auch Unternehmen und Behörden stellen sich vor

Im Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ Freiberg erhielten die Gäste Einblicke in Ausbildung, Werkstätten und das Angebot des beruflichen Gymnasiums.

Einen Infotag hat das Berufliche Schulzentrum „Julius Weisbach“ (BSZ) am Freiberger Schachtweg am Samstag veranstaltet. Auch 13 Betriebe und zwei Behörden präsentierten ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Im BSZ werden derzeit 1500 Schülerinnen und Schüler, davon 1200 Azubis, in 70 Klassen von 80 Lehrkräften unterrichtet. Beim...