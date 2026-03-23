MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Auf den ersten Blick scheint der Albertpark in Freiberg kein gefährlicher Ort. Doch registriert das Ordnungsamt hier eine Vielzahl von Verstößen.
Auf den ersten Blick scheint der Albertpark in Freiberg kein gefährlicher Ort. Doch registriert das Ordnungsamt hier eine Vielzahl von Verstößen. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Auf den ersten Blick scheint der Albertpark in Freiberg kein gefährlicher Ort. Doch registriert das Ordnungsamt hier eine Vielzahl von Verstößen.
Auf den ersten Blick scheint der Albertpark in Freiberg kein gefährlicher Ort. Doch registriert das Ordnungsamt hier eine Vielzahl von Verstößen. Foto: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Ist es im Albertpark in Freiberg noch gefährlich?
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei zählt die Parkanlage nicht mehr zu den Kriminalitäts-Hotspots. Die Einschätzung der Stadtverwaltung fällt etwas anders aus. Eine Lösung für den Bahnhof in Flöha ist nicht absehbar.

Der Albertpark in Freiberg zählte nach Einschätzung der Polizei noch 2025 zu den sogenannten „gefährlichen Orten“ in Mittelsachsen, wo regelmäßig Personen Straftaten verabreden, vorbereiten, verüben oder sich Straftäter verbergen. Doch seit dem Jahreswechsel steht der Albertpark nicht mehr auf der Liste, weil sich weniger Straftaten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
30.12.2025
2 min.
Warum Volker Holuscha weiterhin Videokameras am Bahnhof Flöha fordert
Nach einem Vorfall am Bahnhof erneuert Flöhas OB seine Forderung nach Videoüberwachung.
Nach dem Überfall auf einen jugendlichen Fußballfan Mitte Dezember erneuert Flöhas OB seine Forderung nach Videoüberwachung.
Matthias Behrend
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
19.03.2026
4 min.
Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht.
Die Bahnhöfe gelten als gefährliche Orte, wo die Polizei mehr Rechte zur Kontrolle hat. Doch nur in Hainichen sind jetzt Konsequenzen gezogen worden. In Freiberg und Mittweida wurde die Lage neu bewertet.
Jan Leißner
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
Mehr Artikel