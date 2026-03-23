Ist es im Albertpark in Freiberg noch gefährlich?

Freiberg
Die Polizei zählt die Parkanlage nicht mehr zu den Kriminalitäts-Hotspots. Die Einschätzung der Stadtverwaltung fällt etwas anders aus. Eine Lösung für den Bahnhof in Flöha ist nicht absehbar.
Der Albertpark in Freiberg zählte nach Einschätzung der Polizei noch 2025 zu den sogenannten „gefährlichen Orten“ in Mittelsachsen, wo regelmäßig Personen Straftaten verabreden, vorbereiten, verüben oder sich Straftäter verbergen. Doch seit dem Jahreswechsel steht der Albertpark nicht mehr auf der Liste, weil sich weniger Straftaten...
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