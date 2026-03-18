Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht.
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort.
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln.
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort.
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht.
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort.
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln.
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort.
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Update
Mittweida
Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bahnhöfe gelten als gefährliche Orte, wo die Polizei mehr Rechte zur Kontrolle hat. Doch nur in Hainichen sind jetzt Konsequenzen gezogen worden. In Freiberg und Mittweida wurde die Lage neu bewertet.

Der Bereich um den Bahnhof Hainichen gilt nach Einschätzung der Polizei genauso als gefährlicher Ort wie der Bahnhof Flöha zwischen Vorplatz, Fußgängertunnel und Baumwollpark. Begründet wird die Einschätzung in beiden Fällen mit einem vermehrten Auftreten von Straftaten, darunter Bedrohungen, Raub oder Körperverletzungen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 18.03.2026 | 17:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
30.12.2025
2 min.
Warum Volker Holuscha weiterhin Videokameras am Bahnhof Flöha fordert
Nach einem Vorfall am Bahnhof erneuert Flöhas OB seine Forderung nach Videoüberwachung.
Nach dem Überfall auf einen jugendlichen Fußballfan Mitte Dezember erneuert Flöhas OB seine Forderung nach Videoüberwachung.
Matthias Behrend
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
15:01 Uhr
2 min.
Studie: 57 Prozent der Sächsinnen planen fest mit Kindern
Studie: Nur noch 57 Prozent der Frauen in Sachsen planen fest mit Kindern. (Symbolbild)
Krisen, Geldsorgen, Partnersuche: Immer mehr Frauen in Sachsen sehen Kinder nicht als festen Teil ihres Lebens. Warum stabile Beziehungen zudem wichtiger sind als der Trauschein.
15:00 Uhr
5 min.
Nagelsmanns DFB-Kader mit den Bayern als WM-Lokomotive
Julian Nagelsmann präsentiert seinen ersten Kader im WM-Jahr.
Das erste Länderspielaufgebot des Fußball-Bundestrainers im WM-Jahr ist ein Statement. Es gibt unerwartete Gewinner - und einige Verlierer.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
25.01.2026
3 min.
Sachsen: Polizei stufte 2025 wieder mehr Orte als „gefährlich“ ein
Als „gefährlicher Ort“ eingestuft: Polizisten kontrollieren einen Mann am Postplatz in Aue.
Nach einem kurzen Rückgang ist die Anzahl wieder leicht gestiegen. Worauf die Klassifizierung beruht, bleibt geheim. Gilt ein Bereich als gefährlich, braucht die Polizei für Kontrollen keinen Anlass.
Tobias Wolf
Mehr Artikel