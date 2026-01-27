Jakobsweg und Gesundheit: Chefarzt berichtet in Freiberg über das Pilgern

Wie gesund ist das Pilgern? Ein Vortrag in Freiberg gibt Tipps und ordnet Erfahrungen vom Jakobsweg medizinisch ein.

Dr. med. Christoph Uhrlau, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, berichtet in einer Sonntagsvorlesung im Kreiskrankenhaus Freiberg über seine persönlichen Erfahrungen und medizinischen Einblicke vom spanischen Jakobsweg. Er beleuchtet die gesundheitlichen Auswirkungen des Pilgerns auf Körper und Geist, thematisiert... Dr. med. Christoph Uhrlau, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, berichtet in einer Sonntagsvorlesung im Kreiskrankenhaus Freiberg über seine persönlichen Erfahrungen und medizinischen Einblicke vom spanischen Jakobsweg. Er beleuchtet die gesundheitlichen Auswirkungen des Pilgerns auf Körper und Geist, thematisiert...