MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: hier eine Stempelstelle für die Pilger.
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: hier eine Stempelstelle für die Pilger. Bild: Jens Uhlig
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: hier eine Stempelstelle für die Pilger.
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: hier eine Stempelstelle für die Pilger. Bild: Jens Uhlig
Freiberg
Jakobsweg und Gesundheit: Chefarzt berichtet in Freiberg über das Pilgern
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie gesund ist das Pilgern? Ein Vortrag in Freiberg gibt Tipps und ordnet Erfahrungen vom Jakobsweg medizinisch ein.

Dr. med. Christoph Uhrlau, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, berichtet in einer Sonntagsvorlesung im Kreiskrankenhaus Freiberg über seine persönlichen Erfahrungen und medizinischen Einblicke vom spanischen Jakobsweg. Er beleuchtet die gesundheitlichen Auswirkungen des Pilgerns auf Körper und Geist, thematisiert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
10:30 Uhr
2 min.
Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg: Spenden für Rettung von spätgotischem Altar gesucht
Die Sakralkunstsammlung ist weitgehend durch bürgerschaftliches Engagement entstanden.
Rettung für ein Meisterwerk: Das Freiberger Museum bittet um Spenden, um einen wertvollen Altar von 1505 zu restaurieren und bald wieder auszustellen.
Luisa Ederle
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
08.01.2026
1 min.
Sonntagsvorlesung in Freiberg: Erkennen Sie die Warnzeichen Ihrer Hände?
Basel Maksoud ist leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Kreiskrankenhaus Freiberg.
Das Kreiskrankenhaus Freiberg beginnt das Jahr mit einem Vortrag über Handerkrankungen. Thematisiert werden Beschwerden wie Schmerzen, Kraftverlust und Taubheitsgefühle.
Holk Dohle
16:04 Uhr
5 min.
Homan statt Bovino: Ein Hardliner ersetzt den anderen
Greg Bovino gilt als Gesicht des rücksichtslosen Vorgehens der Abschiebebehörde ICE. (Archivfoto)
Nach dem zweiten tödlichen Vorfall durch Grenzschützer in Minneapolis wird der Leiter des Einsatzes, Greg Bovino, durch Grenzschutz-Zar Tom Homan ausgetauscht. Wer sind die beiden Männer?
Christoph Meyer und Khang Mischke, dpa
Mehr Artikel