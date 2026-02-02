MENÜ
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: Hier die Stempelstelle an der Frankenstraße.
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: Hier die Stempelstelle an der Frankenstraße. Bild: Jens Uhlig
Freiberg
Der Weg ist das Ziel: Freiberger Arzt gibt Tipps, wie man den Jakobsweg meistert
Redakteur
Von Luisa Ederle
Er hat es selbst probiert: Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau erklärt in seiner Sonntagsvorlesung, wie Pilgern den Körper und die Psyche stärkt – und worauf Wandernde unbedingt achten sollten.

Pilgern liegt im Trend. Doch welche gesundheitlichen Effekte hat es, und auf was muss man achten? Mit diesen Fragen befasste sich die gutbesuchte Sonntagsvorlesung mit Chefarzt Dr. med. Christoph Uhrlau im Kreiskrankenhaus Freiberg am 2. Februar. Rund 180 Besucherinnen und Besucher kamen, um die medizinische Einordnung aus erster Hand zu hören,...
Mehr Artikel