MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • 850 Kilometer Stille: Wie ein Freiberger Chefarzt auf dem Jakobsweg die digitale Welt hinter sich ließ

Dr. Christoph Uhrlau ist leidenschaftlicher Wanderer und pilgerte den Jakobsweg.
Dr. Christoph Uhrlau ist leidenschaftlicher Wanderer und pilgerte den Jakobsweg. Bild: Jörg Simanowski/KKH Freiberg
In der Arbeitswelt sitze der Mensch zu oft, weiß Dr. Christoph Uhrlau aus eigener Erfahrung.
In der Arbeitswelt sitze der Mensch zu oft, weiß Dr. Christoph Uhrlau aus eigener Erfahrung. Bild: Claudia Steinbach/KKH Freiberg
Unterwegs auf dem Jakobsweg.
Unterwegs auf dem Jakobsweg. Bild: Oliver Hach/Archiv
Dr. Christoph Uhrlau ist leidenschaftlicher Wanderer und pilgerte den Jakobsweg.
Dr. Christoph Uhrlau ist leidenschaftlicher Wanderer und pilgerte den Jakobsweg. Bild: Jörg Simanowski/KKH Freiberg
In der Arbeitswelt sitze der Mensch zu oft, weiß Dr. Christoph Uhrlau aus eigener Erfahrung.
In der Arbeitswelt sitze der Mensch zu oft, weiß Dr. Christoph Uhrlau aus eigener Erfahrung. Bild: Claudia Steinbach/KKH Freiberg
Unterwegs auf dem Jakobsweg.
Unterwegs auf dem Jakobsweg. Bild: Oliver Hach/Archiv
Freiberg
850 Kilometer Stille: Wie ein Freiberger Chefarzt auf dem Jakobsweg die digitale Welt hinter sich ließ
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sonntagsvorlesung im Freiberger Krankenhaus dreht sich ums Wandern – und warum Langstrecken gesund sein können. Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau hat auf dem Pilgerweg seine eigenen Erfahrungen gemacht.

Wenn Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau erzählt, warum Laufen gesund ist, dann weiß der Facharzt für Anästhesiologie, wovon er spricht. Der leidenschaftliche Wanderer lief im April und Mai vergangenen Jahres den Jakobsweg. 850 Kilometer – 31 Tage. „Es war einfach schön."
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
27.01.2026
1 min.
Jakobsweg und Gesundheit: Chefarzt berichtet in Freiberg über das Pilgern
Der Jakobsweg führt auch durch Sachsen: hier eine Stempelstelle für die Pilger.
Wie gesund ist das Pilgern? Ein Vortrag in Freiberg gibt Tipps und ordnet Erfahrungen vom Jakobsweg medizinisch ein.
Luisa Ederle
28.01.2026
4 min.
„Der Mann, der mein Leben rettete“ - Neue Operationsmethode am Krankenhaus Freiberg
Helga Schmidt (r.) freut sich, ihren Lebensretter Dr. Hagen Schmidt persönlich zu treffen.
Das neue Jahr sollte für Helga Schmidt im Zeichen der Reiselust und der Gartenarbeit stehen. Doch ein Zusammenbruch forderte die Freiberger Mediziner zu einer lebensrettenden Entscheidung heraus.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel