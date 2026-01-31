Freiberg
Die Sonntagsvorlesung im Freiberger Krankenhaus dreht sich ums Wandern – und warum Langstrecken gesund sein können. Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau hat auf dem Pilgerweg seine eigenen Erfahrungen gemacht.
Wenn Chefarzt Dr. Christoph Uhrlau erzählt, warum Laufen gesund ist, dann weiß der Facharzt für Anästhesiologie, wovon er spricht. Der leidenschaftliche Wanderer lief im April und Mai vergangenen Jahres den Jakobsweg. 850 Kilometer – 31 Tage. „Es war einfach schön."
