„Jeder Rettungsversuch wäre gescheitert“: Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr den Großbrand in Kleinschirma erlebte

Mario Stiller leitete den Einsatz der Feuerwehr beim Großbrand Montagnacht in Kleinschirma bei Freiberg. Dass die Autowerkstatt irgendwann Feuer fangen würde, hatte er bereits geahnt.

Noch bevor die Feuerwehr alarmiert wurde, war Mario Stiller auf dem Weg zur Wache. Das Grundstück des Wehrleiters ist nur 30 Meter entfernt von der Garage, die am Montagabend Feuer fing. „Ich hab an meinem Schuppen vorbei die schwarze Wolke gesehen, da war alles klar“, sagt der 47-Jährige.