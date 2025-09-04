Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwa 14.500 Gäste besuchten das Johannisbad Freiberg im Sommer.
Etwa 14.500 Gäste besuchten das Johannisbad Freiberg im Sommer. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Etwa 14.500 Gäste besuchten das Johannisbad Freiberg im Sommer.
Etwa 14.500 Gäste besuchten das Johannisbad Freiberg im Sommer. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Johannisbad Freiberg: Freibadsaison endet
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freibadsaison im Johannisbad Freiberg endet am Sonntag. Bis dann die Hallenbad- und Saunasaison beginnt, stehen noch Wartungsarbeiten an.

Das Freibad Johannisbad schließt nach Sonntag, dem 7. September, seine Türen für die Saison 2025. Trotz verregnetem Sommer zählte das Bad etwa 14.500 Gäste. Besonders gefragt waren der neue Wasserspielplatz und der erneuerte Kinderbereich.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.06.2025
3 min.
Johannisbad Freiberg: Nicht jeder kommt durch das neue Drehkreuz
Johannisbad Freiberg: Ein neues Drehkreuz wurde am Seiteneingang Bach-Straße eingebaut.
Während im neuen Kinderbecken bereits die Kleinsten planschen, lässt der Wasserspielplatz noch etwas auf sich warten. Wie läuft derweil die neue App?
Cornelia Schönberg
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17.07.2025
3 min.
Freiberger Johannisbad wartet mit neuer Attraktion auf
Paul Saupe aus Gornsdorf erkundet mit Enkelin Suki den neuen Spielplatz im Johannisbad.
Auf dem Gelände an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ist ein neuer Wasserspielplatz entstanden. Was bietet er und was hat er gekostet?
Steffen Jankowski
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel