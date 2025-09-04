Johannisbad Freiberg: Freibadsaison endet

Die Freibadsaison im Johannisbad Freiberg endet am Sonntag. Bis dann die Hallenbad- und Saunasaison beginnt, stehen noch Wartungsarbeiten an.

Das Freibad Johannisbad schließt nach Sonntag, dem 7. September, seine Türen für die Saison 2025. Trotz verregnetem Sommer zählte das Bad etwa 14.500 Gäste. Besonders gefragt waren der neue Wasserspielplatz und der erneuerte Kinderbereich.