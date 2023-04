Kammweg-Literaturwettbewerb: Entscheidung ist gefallen

Die drei Hauptreisträger des diesjährigen Kammweg-Literaturwettbewerbes im Genre Lyrik stehen fest. Der 1. Hauptpreis mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro wurde Ulf Großmann zugesprochen. Der 1968 in Freiberg geborene freie Autor lebt heute in Fuchstal im Landkreis Landsberg. Seine eingereichten Gedichte überzeugten die Fachjury im besonderen...