Kann Mittelsachsen Windrad-Neubau bremsen?

Mittelsachsen. Laut einem Beschluss des Kreistags sollten die Ziele für den Bau von Windrädern revidiert werden. Dabei steigt die Anzahl der Genehmigungsanträge. „Freie Presse“ fasst zusammen, was aktuell gilt.

Laut Kreistagsbeschluss soll Mittelsachsens Landrat sich beim Bund dafür einsetzen, dass das Flächenziel von zwei Prozent bis 2032 für die Errichtung von Windenergieanlagen nach unten angepasst wird und Kommunen bei Erreichen des Ziels bei einer Genehmigung mitbestimmen dürfen. Was gilt für die Genehmigung neuer Windräder...