Kanonendonner zur Sommersonnenwende in Neuhausen

Mit Tradition und Salutschüssen startet Neuhausen in die warme Jahreszeit.

In Neuhausen lassen es sechs Schützen am Samstag, den 21. Juni krachen. Denn auf dem Hof des Schlosses Purschenstein läuten sie mit jeweils drei Schüssen, abgefeuert aus einer Kanone und sechs Pistolen, die Sommersonnenwende ein. „Es ist das dritte Mal, dass wir so etwas veranstalten. Bisher gab es eine große Resonanz auf dieses Spektakel....