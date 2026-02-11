Kerzenkunst im Pi-Haus Freiberg: Kreativität bei jedem Wetter

Im Freiberger Pi-Haus bestimmen Kinder selbst, wie sie ihre Ferien verbringen – Kerzengestalten inklusive.

Schmuddelwetter kann Besuchern des Freiberger Pi-Hauses nichts anhaben: Im Ferienprogramm des Kinder- und Jugendhauses an der Beethovenstraße 5 stand am Mittwoch Kerzengestalten auf dem Programm. Auch Kevin Rehnert (19) versuchte sein Glück: Der Praktikant in der Erzieherausbildung versuchte es mit viel Grün. Der „Kreative Mittwoch“ ist...