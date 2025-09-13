Kindermord im Erzgebirge: Gabi Thieme liest aus ihrem Bestseller in der Stadtbibliothek Freiberg

Freiberg
Über viele Jahre begleitete Gabi Thieme als Gerichtsreporterin Mordfälle in Sachsen. Jetzt hat sie zwei besonders erschütternde Fälle aufgeschrieben.
Am Mittwochabend bot die Stadtbibliothek Freiberg eine besondere Lesung: Die Autorin und Gerichtsreporterin Gabi Thieme präsentierte ihr Buch "Auf dem Schulweg verschwunden". Die True-Crime-Geschichten von Michael und Ayla aus Lößnitz und Zwickau, die auf ihrem Weg zur Schule verschwanden, schockierten und fesselten das Publikum gleichermaßen....
