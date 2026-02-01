MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christina Brudereck sprach zum Hauskreistag in Freiberg in der Petrikirche zum Thema „Himmel im Wohnzimmer. Kirche, die ins Leben passt.“
Christina Brudereck sprach zum Hauskreistag in Freiberg in der Petrikirche zum Thema „Himmel im Wohnzimmer. Kirche, die ins Leben passt.“ Bild: Eckardt Mildner
Christina Brudereck sprach zum Hauskreistag in Freiberg in der Petrikirche zum Thema „Himmel im Wohnzimmer. Kirche, die ins Leben passt.“
Christina Brudereck sprach zum Hauskreistag in Freiberg in der Petrikirche zum Thema „Himmel im Wohnzimmer. Kirche, die ins Leben passt.“ Bild: Eckardt Mildner
Update
Freiberg
Kirche, die ins Leben passt: Vierter sächsischer Hauskreistag in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim sächsischen Hauskreistag in Freiberg beschäftigten sich Mitglieder aus Kirchgemeinden mit der Arbeit in kleinen Gruppen. Es ging auch um die Frage, wie Kirche alltagsnah gestaltet werden kann.

Kirche im Alltag: Der sächsische Hauskreistag hat am Samstag in Freiberg seine vierte Auflage erlebt. Erstmals fand das Treffen in der Bergstadt statt. In der Petrikirche kamen Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden zusammen, um sich über Erfahrungen und Perspektiven der Hauskreisarbeit auszutauschen. Hauskreise sind kleine Gruppen, die sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
03.01.2026
3 min.
Heizkessel aus den 90ern: Petrikirche Freiberg steht vor großer Erneuerung
Petrikirche Freiberg: Die Wärmepumpe soll die Kirche auf 16 Grad erwärmen.
Die evangelische Landeskirche Sachsen investiert in den Klimaschutz: 2026 beginnt der Umbau der Petrikirche. Woher kommt das Geld für das 350.000 Euro teure Projekt?
Mathias Herrmann
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel