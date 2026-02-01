Kirche, die ins Leben passt: Vierter sächsischer Hauskreistag in Freiberg

Freiberg
Beim sächsischen Hauskreistag in Freiberg beschäftigten sich Mitglieder aus Kirchgemeinden mit der Arbeit in kleinen Gruppen. Es ging auch um die Frage, wie Kirche alltagsnah gestaltet werden kann.
Kirche im Alltag: Der sächsische Hauskreistag hat am Samstag in Freiberg seine vierte Auflage erlebt. Erstmals fand das Treffen in der Bergstadt statt. In der Petrikirche kamen Mitglieder aus verschiedenen Gemeinden zusammen, um sich über Erfahrungen und Perspektiven der Hauskreisarbeit auszutauschen. Hauskreise sind kleine Gruppen, die sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.